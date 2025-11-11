Dondurma Ve Peynir Kabında Yemek Saklayanlar Dikkat!
Evlerde sıkça yapılan bir alışkanlık olan yoğurt, peynir ve dondurma kaplarını yeniden kullanma davranışı gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor.
-
Evlerde sıkça yapılan bir alışkanlık olan yoğurt, peynir ve dondurma kaplarını yeniden kullanma davranışı gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür plastik kapların uzun süreli kullanımının sağlığa zarar verebileceğini belirtiyor. İşte detaylar...
-
Birçok kişi, marketten alınan ürünlerin plastik kaplarını çöpe atmak yerine saklama kabı olarak kullanmaya devam ediyor.
-
Özellikle yoğurt, dondurma, peynir ve margarin gibi ürünlerin sert plastik kapları, dayanıklı göründükleri için tekrar tekrar değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, gıda güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor.
-
PLASTİKLER ZAMANLA ZARARLI MADDELER SALIYOR
Gıda Mühendisleri, bu tür kapların sadece tek kullanımlık olarak üretildiğini ve tekrar kullanıldıklarında zararlı kimyasalların gıdaya geçebileceğini söylüyor.
-
Isıya, asitli yiyeceklere veya deterjana maruz kalan bu kaplar, zamanla yapısal bozulmalara uğrayarak mikroplastik salınımına neden olabiliyor.
-
UZMANLAR NE TAVSİYE EDİYOR?
Uzmanlar, yemek saklamak için mutlaka gıda temasına uygun cam, çelik veya özel saklama kaplarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
-
Ayrıca tek kullanımlık plastik kapların, özellikle sıcak yiyeceklerle temas ettirilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyorlar.