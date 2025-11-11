Dondurma Ve Peynir Kabında Yemek Saklayanlar Dikkat!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Dondurma Ve Peynir Kabında Yemek Saklayanlar Dikkat!

Evlerde sıkça yapılan bir alışkanlık olan yoğurt, peynir ve dondurma kaplarını yeniden kullanma davranışı gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor.

  1. <em><span><strong>Evlerde sıkça yapılan bir alışkanlık olan yoğurt, peynir ve dondurma kaplarını yeniden kullanma davranışı gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür plastik kapların uzun süreli kullanımının sağlığa zarar verebileceğini belirtiyor. İşte detaylar...</strong></span></em>

    Evlerde sıkça yapılan bir alışkanlık olan yoğurt, peynir ve dondurma kaplarını yeniden kullanma davranışı gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür plastik kapların uzun süreli kullanımının sağlığa zarar verebileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

  2. Birçok kişi, marketten alınan ürünlerin plastik kaplarını çöpe atmak yerine saklama kabı olarak kullanmaya devam ediyor.

    Birçok kişi, marketten alınan ürünlerin plastik kaplarını çöpe atmak yerine saklama kabı olarak kullanmaya devam ediyor.

  3. Özellikle yoğurt, dondurma, peynir ve margarin gibi ürünlerin sert plastik kapları, dayanıklı göründükleri için tekrar tekrar değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, gıda güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor.

    Özellikle yoğurt, dondurma, peynir ve margarin gibi ürünlerin sert plastik kapları, dayanıklı göründükleri için tekrar tekrar değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, gıda güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor.

  4. <p><span><strong>PLASTİKLER ZAMANLA ZARARLI MADDELER SALIYOR</strong></span></p> <p>Gıda Mühendisleri, bu tür kapların sadece tek kullanımlık olarak üretildiğini ve tekrar kullanıldıklarında zararlı kimyasalların gıdaya geçebileceğini söylüyor.</p>

    PLASTİKLER ZAMANLA ZARARLI MADDELER SALIYOR

    Gıda Mühendisleri, bu tür kapların sadece tek kullanımlık olarak üretildiğini ve tekrar kullanıldıklarında zararlı kimyasalların gıdaya geçebileceğini söylüyor.

  5. &nbsp;Isıya, asitli yiyeceklere veya deterjana maruz kalan bu kaplar, zamanla yapısal bozulmalara uğrayarak mikroplastik salınımına neden olabiliyor.

     Isıya, asitli yiyeceklere veya deterjana maruz kalan bu kaplar, zamanla yapısal bozulmalara uğrayarak mikroplastik salınımına neden olabiliyor.

  6. <p><span><strong>UZMANLAR NE TAVSİYE EDİYOR?</strong></span></p> <p>Uzmanlar, yemek saklamak için mutlaka gıda temasına uygun cam, çelik veya özel saklama kaplarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.&nbsp;</p>

    UZMANLAR NE TAVSİYE EDİYOR?

    Uzmanlar, yemek saklamak için mutlaka gıda temasına uygun cam, çelik veya özel saklama kaplarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. 

  7. Ayrıca tek kullanımlık plastik kapların, özellikle sıcak yiyeceklerle temas ettirilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyorlar.

    Ayrıca tek kullanımlık plastik kapların, özellikle sıcak yiyeceklerle temas ettirilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyorlar.

11 Kasım 2025