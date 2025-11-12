Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Ceviz Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!

  1. <span><em><strong>Çoğu kişi cevizleri kırdıktan sonra kabuklarını çöpe atıyor ancak bu büyük bir hata! Isıtmadan su arıtmaya, bitki bakımından ahşap parlatmaya kadar birçok alanda kullanılan ceviz kabuğu, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İşte detaylar...</strong></em></span>

  2. Uzmanlara göre ceviz kabuğu, sadece evdeki pratik kullanım alanlarıyla değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Genellikle çöpe atılan ceviz kabukları; ısıtma, su arıtma, bitki bakımı ve ahşap parlatma gibi birçok farklı alanda değerlendirilebiliyor.

  3. <p><span><strong>SAÇ DERİSİNİ BESLİYOR</strong></span></p> <p>Ceviz kabuğunun kaynatılmasıyla elde edilen suyun, saç dökülmesini azaltabileceği, saç derisini besleyip kepek oluşumunu önleyebileceği belirtiliyor.&nbsp;</p>

  4. <p><span><strong>DİŞ ETİ HASTALIKLARINA BİREBİR</strong></span></p> <p>Ayrıca bu doğal karışım, diş eti sağlığına iyi gelirken, gargara olarak kullanıldığında ağız içi yaraların iyileşmesine de yardımcı olabiliyor.</p>

  5. Bitkiler için doğal bir güç kaynağı olarak kullanılan ceviz kabuğu, toprağın mineral dengesini destekliyor ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda yüksek ısı verme özelliğiyle de çevre dostu bir yakıt alternatifi oluşturuyor.

  6. Uzmanlar, ceviz kabuklarının çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu doğal malzemenin hem sağlık hem de çevre açısından geri dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

12 Kasım 2025