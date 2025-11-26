SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat Etmezse Yandı!

Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz durun

    Dolandırıcılar son zamanlarda her türlü yolu deniyor. Özellikle banka ve kredi kartlarının kullanımının yoğun olduğu bu dönemler, dolandırıcılara fırsat veriyor. Uzmanlar, kredi kartlarıyla yapılan temassız ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı uyarıların dolandırıcılık girişimlerinin ilk işareti olabileceğine dikkat çekti ve bu konuda insanları uyardı. Ödeme yaparken bu uyarıları görürseniz, ödemeyi derhal durdurun.

    Son zamanlarda dolandırıcılar birçok farklı yöntemle insanları vurguna uğratıyor. Telefon dolandırıcıları, ATM dolandırıcıları, internet ortamındaki dolandırıcılar derken şimdi de bir yenisi çıktı. Kartla ödemenin giderek yoğunlaştığı ve hemen hemen herkesin pratik ödeme yöntemi olarak kullandığı bugünlerde bir yeni tehlike daha kapıda! POS cihazında ödeme yaparken yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı uzmanlardan ciddi uyarı geldi.

    Temassız ödeme kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte uluslararası finans güvenliği uzmanları, POS cihazı üzerinden yapılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı ifadelerin, izinsiz çekim girişiminin ilk sinyali olabileceği belirtiliyor.

  4. <p><strong>EKRANDA BU UYARILAR ÇIKARSA İŞLEMİ DURDURUN</strong></p> <p>Siber güvenlik uzmanları temassız ödeme sırasında POS ekranında beliren "İşlem başarısız", "Tekrar deneyin", "Tutar değişti" veya "Onay bekliyor" gibi uyarıların dolandırıcılar tarafından ikinci bir işlem denemesi için kullanıldığını ifade etti.&nbsp;</p>

  5. Uzmanlar, "Vatandaş ekranında alışılmışın dışında bir yazı görürse kartı hemen geri çekmeli ve işlemden vazgeçmelidir" ifadelerine yer veriyor.&nbsp;

  6. <div class="content-text"><p><strong>KALABALIK ALANLARDA RİSK YÜKSEK</strong></p> <p>Uzmanlara göre elinde taşınabilir POS cihazıyla dolaşan dolandırıcılar, kalabalık ortamlarda kart cüzdanda bile olsa düşük tutarlı temassız işlem yapabiliyor. 750 TL altındaki işlemlerde çoğu kartın PIN istememesi, bu yöntemi cazip hale getiriyor.</p> </div> <div class="bar"></div>

  7. <p><strong>UZMANLARDAN GÜVENLİK TAVSİYELERİ</strong></p> <p>Uluslararası güvenlik ekipleri vatandaşlara şu önerileri sıralıyor:<br>- POS ekranını mutlaka görün ve tutarı kontrol edin.<br>- "İşlem başarısız", "Tutar değişti", "Onay bekliyor", "Tekrar deneyin" gibi uyarılar çıkarsa işlemi durdurun.<br>- RFID korumalı cüzdan kullanın.<br>- Banka uygulamasından anlık işlem bildirimi açın.<br>- Temassız ödeme limitini düşürün veya tamamen kapatın.</p>

  8. <p><strong>DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR</strong></p> <p>Avrupa Birliği 2024 Finansal Güvenlik Raporu'na göre temassız ödeme üzerinden yapılan dolandırıcılıklar geçen yıla kıyasla %18 arttı. Uzmanlar sistemin güvenilir olduğunu ancak kullanıcıların temel önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.&nbsp;</p>

26 Kasım 2025