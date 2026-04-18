Seda Sayan'dan Beklenmedik İtiraf
Eşi Çağlar Ökten'in kalbini nasıl kazandığını anlattı!
-
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu defa da eşi Çağlar Ökten ile tanışma hikayelerini anlatmasıyla gündeme geldi. Sayan, "Paçasını alarak gönlünü kazandım" diyerek eşinin gönlünü kazandığını itiraf etti.
-
Pop müziğin usta isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde yerini koruyor.
-
2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen ünlü sanatçı, bu kez eşiyle tanışma sürecine dair anlattıklarıyla magazin gündeminde yer aldı.
-
Bir etkinlikte konuşan Sayan, eşi Çağlar Ökten'in kalbini nasıl kazandığını ilk kez anlattı.
-
"BEN O PAÇAYI ALIRIM"
Seda Sayan, "Eşim o dönem ENBE Orkestrası'nın solistiydi. Sonra biz onu programımıza aldık. Sponsor kıyafet göndermişti. Kıyafetleri deniyordu. Ben de 'Ben o paçayı alırım' dedim. Eğildim ve paça ölçüsü aldım." diye konuştu.
-
"BENİM İÇİN ÇOK DOĞAL BİR ŞEY ASLINDA"
Seda Sayan daha sonra, o anın eşi Çağlar Ökten'in aklında kaldığını şu sözlerle ifade etti: "Çağlar bana çok sonra anlatıyor. 'Bir baktım Seda Sayan yerde paça ölçümü alıyor.' Kendi kendine 'sen ne kadar şanslı adamsın, Seda Sayan senin paçanın boyunu alıyor' demiş. Oysa ki benim için çok doğal bir şey. Aslında lafı şuraya getireceğim; erkeğe çok ufak bir şey yaptığında onun kalbini kazanabiliyorsun."