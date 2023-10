Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin kapısı Türkiye'ye değer katmak isteyen herkese sonuna kadar açık. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yatırımcılarımızın her daim yanındayız. Ülkemiz kendisine inananlara ve güvenenlere her zaman kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek." dedi.

Bakan Kacır, Bilecik'te Eczacıbaşı Yapı Gereçleri firmasına ait "5. Seramik Sağlık Gereçleri İşletmesi ve Gömme Rezervuar Fabrikası"nın açılışında yaptığı konuşmada, alanında dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan firmanın gerek tasarımları gerekse inovatif yaklaşımlarla geliştirdiği markalarıyla bugün Türkiye'nin seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirdiğini söyledi.

Açılışını yaptıkları tesisin 57,5 milyon avro yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu, ilave faz yatırımın devreye alınmasıyla bu miktarın 76,5 milyon avroyu aşacağını belirten Kacır, "450'den fazla istihdam sağlayacak bu yatırım ile seramik sağlık gereçlerinde yıllık 2 milyon adet, gömme rezervuarda ise yıllık 1 milyon 200 bin adet ilave üretim kapasitesi oluşacak. Dijital dönüşüm uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik odaklı bir üretim modeli ortaya koyacak olan tesisimizin Bilecik'imize ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı temin edecek, kritik teknolojileri ve ürünleri milli imkanlarla tasarlama ve geliştirme kabiliyetleri sağlayacak, dayanıklı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim altyapısı için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'nin, son 20 yılda inşa ettikleri güçlü üretim altyapısıyla düz camda, güneş panelinde, ticari araçta, beyaz eşyada, çimentoda Avrupa'nın lider üreticisi olduğunu vurgulayan Kacır, Kovid-19 salgınına, küresel krizlere, yüksek enflasyona rağmen toplam ihracatın, yeni bir rekora imza atarak 254 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

- "Seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma erişti"

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nda ülkenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde küresel bir üretim üssüne dönüşmesini hep birlikte sağlayacaklarını, sanayinin yerli girdi oranını artıracak hamleleri gerçekleştirerek büyümedeki lokomotif rolünü daha da güçlendireceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seramik sektörü, yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinin başında gelmesi sebebiyle cari açığımızı azaltmada da kıymetli bir sektörümüz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesiyle seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma erişti. Bugün Avrupa'da seramik sağlık gereçleri üretiminde birinci sıradayken, seramik kaplama malzemeleri ve seramik karo üretiminde ise 3'üncü konumdayız. Yaklaşık 3 milyar dolarlık cirosu ile seramik sektörümüz 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiğini dünyaya ihraç ediyor.

Ülkemizdeki seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesinin yüzde 26'sına ev sahipliği yapan Bilecik, bugün Türkiye'de seramik sağlık gereçlerinde lider konumda. Aynı zamanda, ilimizdeki firmalarımız ülkemiz seramik ihracatının yüzde 55'ini tek başına gerçekleştirmekte. Biz de ülkemize ve Bilecik'imize değer katan seramik sektörünün büyümesi ve güçlenmesi için desteklerimizi esirgemiyoruz. Pazaryeri ilçesinde Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kütahya ve Yozgat'ta da seramik sektörüne özel iki OSB kurduk. Sadece son 10 yıl içinde seramik sektörü için yaklaşık 67 milyar lira yatırım tutarında ve 20 bin istihdamı içeren 313 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bölgesel kalkınmanın öncüsü kalkınma ajanslarımız da seramik sektörüne yönelik yürütülen 48 projeye 123 milyon liralık destek sağladı. KOSGEB tarafından seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli destek programlarımız eliyle son 5 yılda 66 milyon lira kaynak aktardık."

- "Birlikte daha fazla çalışacağız"

Kacır, seramik sektörünün küresel pazarda uzun vadeli rekabet gücünü koruması için hep birlikte atmaları gereken adımlar olduğunu belirtti.

Kalite, markalaşma ve tasarım konusunda önemli mesafeler katettiklerini aktaran Kacır, "Ürünlerimizin katma değerini artıracak AR-GE ve teknoloji odaklı yenilikçi uygulamalar ve tasarımlar için birlikte daha fazla çalışacağız. Bugün dünyada malzeme bilimlerinde gerçekleştirilen buluşların arkasında seramiğin yenilikçi ve dönüştürücü etkisi yatmakta. Bu doğrultuda son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında seramik alanında toplam 389 proje ve 512 kişiye 518 milyon lira destek verdik. Teknoparklarımızda seramik sektöründen 45 firma faaliyetlerini sürdürüyor. Bununla birlikte 3'ü Eczacıbaşı Holding bünyesinde olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 AR-GE ve 4 tasarım merkezimize bakanlık olarak destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Kacır, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde küresel bir marka haline gelmiş Türk seramik sektörünün ihtiyaç duyacağı yeşil dönüşüm projelerini hızlandıracaklarını bildirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ve sınırda karbon düzenlemesinin sektörü olumsuz etkilememesini sağlayacaklarını, sektörün rekabetçiliğini korumak için bakanlık olarak tüm paydaşlarla bu doğrultuda işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Kacır, şunları dile getirdi:

"Ülkemiz insan kaynağı kapasitesiyle büyük bir potansiyel taşıyor. Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya geniş bir alanda köprü vazifesi gören Türkiye,bölgesinin parlayan yıldızı olarak adım adım küresel bir üretim üssüne dönüşüyor. Bir kez daha yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum: Türkiye'nin kapısı Türkiye'ye değer katmak isteyen herkese sonuna kadar açık. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yatırımcılarımızın her daim yanındayız. Ülkemiz kendisine inananlara ve güvenenlere her zaman kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek."

- "Dün gece insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti"

Bilecik'in sıradan bir şehir olmadığına dikkati çeken Kacır, bu topraklarda kurulan devletin dünyaya yüzyıllarca adalet ve merhamet götürdüğünü ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Kacır, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesinde yaşanan insanlık dramını anımsattı. Kacır, şöyle konuştu:

"Medeniyet tarihimiz adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla buluşturduğumuz bir tarihtir. Bugün de dünyada her daim adaletten ve merhametten yanayız. Kimin kuvvetli olduğuna değil kimin haklı olduğuna bakar ve her zaman haklının yanında oluruz. Malumunuz dün gece insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir zulme maalesef şahit olduk. İsrail bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi. İsrail'in bu zulmünü ve saldırılarını kınıyoruz. Bir an evvel bölgede barışın tesis edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir çaba gösteriyoruz. Ümidim odur ki bir tek masumun, mazlumun daha canı yanmadan -ki dün bir hastaneye İsrail saldırı düzenledi ve o hastanede yaralı olarak bulunan, tedavi görmek üzere gelmiş hastalar, çocuklar, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar yaşamını yitirdi- bir mazlum daha böylesine bir acı yaşamadan insanlık derhal ayağa kalkmalı ve bu savaşı durdurmalı. İsrail'e 'dur' demeyi hep birlikte bir an evvel başarmalıyız."