Kadroya geçen sözleşmeli personel 4 yıldan önce nasıl tayin olabilir?

7433 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48. madde ile kamuda 28 Kasım 2022 tarihinde görevde olan sözleşmeli personele kurumlarında memur kadrolarına geçiş hakkı verildi. Kadroya geçiş için verilen ve sonrasında 6 Şubat depremi sebebiyle uzatılan süreler doldu ve kadroya geçiş süreci tamamlandı.

Kadroya geçirilen personelin tayin hakkı ile ilgili olarak Geçici 48. maddenin altıncı fıkrasında, "Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." denilmektedir. Fıkra hükmünde geçen "(b) bendi" mahalli idarelerde kadroya geçenler, "(a) ve (c) bentleri" ise diğer kamu idarelerinde kadroya geçenlerle ilgilidir.

Sözleşmeli personelin memurlara göre kurum içi tayin hakları daha kısıtlı, kurumlar arasında nakil hakkı ise bulunmuyor. 4 yıllık tayin yasağının kadroya geçişle birlikte oluşabilecek tayin talepleri sebebiyle kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için konulduğunu değerlendiriyoruz. Kadroya geçenler 4 yıllık süreyi doldurana kadar tayin hakkı bakımından sözleşmeli personel kalmaya devam edecek.

Diğer taraftan 4/B'lilerin var olan eş durumuna bağlı tayin hakkı kaldırıldı. Kadroya geçenlerin kazanılmış haklarının korunması amacıyla ilave bir cümle yazılarak mağduriyet oluşması engellendi ve 4 yıllık süre içinde kadroya geçmeden önce var olan tayin hakkının kullanılmasına imkan sağlandı. Hemen ifade edelim ki tayin konusunda sorun büyük ölçüde eş durumuna bağlı tayinlerde yaşanıyor. Çünkü 4/B'li personelin geçmişte var olan sağlık ve can güvenliği mazeretine bağlı tayin hakkı korundu, eş durumuna bağlı tayin hakkı ise kaldırıldı. Peki geçici 48. madde kapsamında kadroya geçen personel aile bütünlüğünü sağlayabilmek için 4 yıllık süre içinde hangi şartlarda tayin olabilecek?

Hemen belirtelim ki, sözleşmeli personelin kurumlar arası nakil hakkı geçmişte yoktu şimdi de yok. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde eş durumuna bağlı yer değişikliği ile ilgili olarak, "Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükme göre 657 sayılı Kanunun geçici 48. maddesi kapsamında memur kadrolarına atananlar bir yıllık süreyi tamamlamış olmaları, talep edilen yerde aynı unvanlı boş memur kadrosu bulunması, eşinin tayin hakkının olmaması veya zorunlu rotasyona tabi (asker, polis, hakim gibi) olması halinde eşinin yanına gidebilecek.

Kadroya geçenler ayrıca bir yıllık süreyi tamamladıklarında becayiş hakkı kapsamında kurum içinde farklı bir yerde görev yapan aynı unvanlı bir memurla karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Eşi şehit olan personelin gitmek istediği yerde aynı unvanda boş kadro olması halinde süre şartı olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere tayin talebi yerine getirilecek.

Ayrıca geçici 48. madde kapsamında kadroya geçen;

- 633 sayılı Kanunun 10/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli din görevlileri,

- 652 sayılı Kanunun ek 4. maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler,

- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında göreve yapan sözleşmeli sağlık personeli,

söz konusu hükümlerde yer alan tayin haklarını 4 yılın tamamlanmasını beklemeden kullanabilecek.