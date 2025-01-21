Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde toplanan Zafer Partisi üyeleri, gelişmeleri yakından takip etti. Yaklaşık 4 saatlik sürecin ardından Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne giriş yaptı.

İLK PAYLAŞIM

Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, emniyet önünde yapılan canlı yayına "Beni öldürmeden susturamazsınız" notuyla bir paylaşım yapıldı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral ise yaptığı açıklamada, "Avukatların Ümit Özdağ ile görüşmesine izin verilmedi" dedi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın yarın sabah saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun yanı sıra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da işlem yapıldığı ve iki ayrı suçtan ifade vereceği öğrenildi.