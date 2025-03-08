Konya'da korkunç olay! 2 yaşındaki çocuğu sokak köpekleri katletti

Olay, saat 18.15 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesinde yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan Suriye uyruklu çocuk Rana El Selci, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre yaklaşık 10 sokak köpeği çocuğa ısırmaya başladı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler köpekleri olay yerinden uzaklaştırdı. Mahalleli, vücudunun birçok yerinden ısırılarak ağır şekilde yaralanan küçük kızı kendi imkanları ile Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Rana El Selci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Meymune El Selci ilk ifadesinde, kendisinin iftar hazırlığı için evde bulunduğunu, çocuğun da bu esnada dışarda oyun oynadığını, bağırma sesleri üzerine dışarıya çıktığını, çocuğunun köpekler tarafından ısırıldığını çevredekiler tarafından öğrendiğini söylediği öğrenildi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır."

VATANDAŞLAR AYAKLANDI

Korkunç saldırı sonrası mahalle halkı ayaklandı. Vatandaşlar tepki amacıyla konvoy gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı Ramazan Dayan, "Belediyemiz, köpekleri rutin olarak topluyor ama kenarda bir mahalle olduğumuz için yine de tedirginiz. Çok üzgünüz, bir insan olarak mübarek günde bu olay içimizi parçaladı. Mahallede de bir tedirginlik oluştu. Acaba bizim çocuklarımız ne olacak diye? Bu olaylar inşallah bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.