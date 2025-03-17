Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan site içerisinde bir dairede meydana geldi.

KARI KOCA ARASINDAKİ KAVGA BİRİNİN ÖLÜMÜ İLE SON BULDU

Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam, ağır yaralandı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kadın, 112'yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nurullah Çetinkaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.