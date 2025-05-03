Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde yol çöktü. Çökme nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 10:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 10:20
Olay saat 02.41'de Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.
Yolda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.
Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekiplerinin çalışmaları sürüyor.