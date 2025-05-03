Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı

Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde yol çöktü. Çökme nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 10:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 10:20
Yazdır
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı

Olay saat 02.41'de Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Yolda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber