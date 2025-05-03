Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı

Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yolda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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