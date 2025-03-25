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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,29 artışla 9.793,43 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 13:40, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 13:41
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana ulaştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve yüzde 5,29 artışla 9.793,43 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 84,6 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 6,81, holding endeksi yüzde 4,33 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazanç sağlarken, en çok yükselen sektör yüzde 8,11 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalar ve Trump'ın Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına ve geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi. Bu karar, bankacılık sektöründeki hareketliliği artırabilir.

Öğleden Sonra Beklentiler

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç seviyeleri olduğu, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğu kaydediliyor.

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