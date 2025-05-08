Bakan Tunç'tan 'hukuk güvenliği' açıklaması
Bakan Tunç, "Demokrasisi olmayan ülkeler hukuk güvenliğinde Türkiye'nin üstünde gösterilemez" dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 13:43, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 13:44
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Objektif kriterlere dayanmayan ve serbest seçimlerin bile yapılmadığı, demokrasisi olmayan ülkelerin, Türkiye'nin üstünde hukuk güvenliğinde gösterilmesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz." açıklamasını yaptı.
Açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu yargımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygısızlıktır. Bunu tekrar eden siyasetçiler var.