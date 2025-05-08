Bakan Tunç'tan 'hukuk güvenliği' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Objektif kriterlere dayanmayan ve serbest seçimlerin bile yapılmadığı, demokrasisi olmayan ülkelerin, Türkiye'nin üstünde hukuk güvenliğinde gösterilmesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz." açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu yargımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygısızlıktır. Bunu tekrar eden siyasetçiler var.