MGK Beştepe'de Toplanıyor: Gündemde Terörle Mücadele
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörle mücadele, Suriye ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Milli Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi olarak vurgulanıyor. Kurul, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgileri değerlendirecek ve bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceğini tartışacak.
Suriye Gündemi ve Uluslararası Temaslar
Toplantıda Suriye konusu da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçları değerlendirilecek. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.
Rusya-Ukrayna Gündemi
MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek ve yaklaşık 3 buçuk yıla yakın süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.
Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Konuları
- Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları
- Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu başlıklar da ele alınacak ve Türkiye'nin güvenlik stratejileri kapsamlı şekilde gözden geçirilecek.