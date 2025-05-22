BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,3 değer kazanarak 9.427,49 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,56 puan ve yüzde 0,3 artışla 9.427,49 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,9, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Gelişmeleri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile madencilik oldu.

ile madencilik oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 1,41 ile sigorta sektörü olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkileyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. ABD tarafında yaşanan belirsizlikler ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.

TCMB Enflasyon Raporu ve Açıklamalar

Bugün yurt içinde ise 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan konuştu. Karahan, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

BIST 100 Endeksi Teknik Görünüm

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.