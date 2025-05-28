Kırıkkale'de 'irtikap' operasyonu: Eski başkan dahil 12 gözaltı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12 oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 19:40, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 19:41
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. de gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında dün, gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T. ve A.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, Ü.T. ve K.T'nin il dışında olduğu belirlenmişti.