Denizli'de Otobüste Hakaret Olayında Şüpheli Serbest Bırakıldı

Denizli'de bir halk otobüsünde yaşanan tartışmada, tesettürlü bir kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen S.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, S.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayın Detayları

S.E. , halk otobüsünde tesettürlü bir kadınla tartıştı.

, halk otobüsünde tesettürlü bir kadınla tartıştı. Kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve Suçlamalar

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili görüntülerin incelendiğini ve gerekli adımların atıldığını duyurdu.