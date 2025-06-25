Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6180 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,6010'dan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 46,0730'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,0190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Gelişmeler

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell 'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Başkanı 'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor. Powell , ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini belirtti ve bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilebileceğini söyledi.

, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini belirtti ve bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilebileceğini söyledi. Powell, bugün ise ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne sunum yapacak.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri sürerken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek haftalarda takip edilecek istihdam verilerinde iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğuma olması durumunda ilk faiz indiriminin temmuz ayına çekilmesi ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

Yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri izlenecek.

Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.



