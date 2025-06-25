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Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,6250 TL, avro ise 46,0830 TL'den güne başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 09:27, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 09:49
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Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6180 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,6010'dan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 46,0730'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,0190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Gelişmeler

  • Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.
  • ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor.
  • Powell, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini belirtti ve bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilebileceğini söyledi.
  • Powell, bugün ise ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne sunum yapacak.
  • Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri sürerken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

  • Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.
  • Gelecek haftalarda takip edilecek istihdam verilerinde iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğuma olması durumunda ilk faiz indiriminin temmuz ayına çekilmesi ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri izlenecek.
  • Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.


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