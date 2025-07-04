BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.248,11 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazanarak 10.228,39 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 10.248,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Kazançlar

En çok kazandıran sektör: Turizm (%0,81)

En fazla kaybettiren sektör: Madencilik (%0,49)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağına yerleşti.

Günün Takip Edilecek Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu

Reel efektif döviz kuru

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Almanya'da fabrika siparişleri

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Gümrük tarifeleri ile jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.