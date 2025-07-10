MSB'den Pençe-Kilit Harekatı ve Şehitlerimizle İlgili Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan ve 12 askerimizin şehit olması ile sonuçlanan olay hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB, bu olayın istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak geliştiğini, istenmeyen ve herkesi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlandığını belirtti. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MSB kaynakları, olayın detaylarını ve alınan tedbirleri paylaştı.

Olayın Meydana Gelişi

Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekatlar kapsamında toplam 3.765 mağara/sığınak tespit edilip imha edildi. Bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme vakası yaşanmadı. Mağara, sığınak ve tünel tespit ile imha faaliyetleri sürerken, aziz şehitlerimizin naaşlarına ulaşmak için arama çalışmaları da aralıksız devam etti.

3 Kasım 2022'de şehit olan P.Uzm.Çvş. Mustafa BAZNA 'nın naaşına 29 Ocak 2025'te,

'nın naaşına 29 Ocak 2025'te, 7 Temmuz 2022'de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin TOKYÜREK 'in naaşına 26 Mart 2025'te ulaşıldı.

'in naaşına 26 Mart 2025'te ulaşıldı. 28 Mayıs 2022'de şehit olan P.Ütğm. Nuri Melih BOZKURT'un naaşı ise halen aranıyor.

Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara, 23-24 Haziran 2024'te teröristlerden temizlenerek tüm girişleri kapatıldı. 1 Temmuz 2025'ten itibaren mağarada arama faaliyetleri sürdürüldü. 1-5 Temmuz tarihleri arasında keşif köpeği ve Mayın-El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi ile arama yapıldı, ikinci bir kat olduğu tespit edildi.

Olay Anı ve Müdahale

6 Temmuz'da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapıldı, olumsuzluk tespit edilmeyince toplam 12 personel mağaraya girdi. İkinci katta önde ilerleyenlerde sendeleme ve bayılmalar görülünce dışarıdaki ekip yardım çağırdı. Yardıma gelen personelde de benzer etkiler görüldü. Gazdan etkilenen personel dışarı çıkarılarak hastaneye sevk edildi, ancak 5 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekiplerinden destek alındı. Mağarada karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandı, oksijen oranı %19'a düştü. Oksijen seviyesi %60'a çıkarıldıktan sonra uzman ekipler mağaraya girerek 7 şehidimizin naaşına ulaştı. Şehitlerin tahliyesinde özverili çalışan AFAD, UMKE ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeline teşekkür edildi.

Kamuoyuna Yansıyan İddialar ve Dezenformasyon

"Gazdan etkilenen personelin tamamının aynı anda mağaraya girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu, gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır."Olay sonrası ek tedbirler alınacak, süreçler titizlikle gözden geçirilecektir. İdari tahkikat süreci devam etmekte olup, mağaradaki gazların kaynağının tespiti için insansız sistemler de kullanılmaktadır. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi önemlidir.

"Gerçeklikten uzak iddialar ve komplo teorileriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya yönelik dezenformasyon çabaları asla kabul edilemez."Hava Kuvvetlerinde Yeni Komutanlıklar

Hava ARMERKOM ve 403. Filo Komutanlığı, 4 Temmuz 2025'te Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda açılarak göreve başladı. Bu iki yeni yapı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının teknolojik kabiliyetleri artırılacak, milli çözümler hayata geçirilecek ve uçuş testleri yetkinliği kurumsallaştırılacaktır.

Araştırma Merkez Komutanlığı: Teknolojik gelişmeleri takip eden, Ar-Ge çalışmalarıyla bilimsel altyapı oluşturan birimdir.

403'üncü Test Filo Komutanlığı: Milli savaş uçaklarının geliştirme ve sertifikasyon uçuş testlerine katılım sağlar.

Hudut Güvenliği ve Operasyonlar

Hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 221 şahıs yakalandı, 1.017 şahıs ise engellendi. Yıl başından bu yana yakalananların sayısı 3.304, engellenenlerin sayısı ise 41.920'ye ulaştı. Edirne ve Hatay'da toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bölgesel ve Küresel Barışa Katkılar

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve sınır güvenliği görevlerinin yanı sıra bölgesel ve küresel barış için uluslararası misyonlarda da aktif rol almaktadır. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Batı Şeria'daki ilhak girişimlerine karşı acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yinelendi.

Eğitim, Tatbikatlar ve Envanter Gelişmeleri

Sea Breeze-II Tatbikatı , Birleşik Krallık'ta sona eriyor.

, Birleşik Krallık'ta sona eriyor. Katar Ilgın Karma Hava Harekatı Tatbikatı , Konya'da icra ediliyor.

, Konya'da icra ediliyor. Breeze-2025 Deniz Harekatı , Batı Karadeniz'de yapılacak.

, Batı Karadeniz'de yapılacak. TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı , İstanbul'da başlayıp Muğla'da sona erecek.

, İstanbul'da başlayıp Muğla'da sona erecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Dragoneye-2 Termal Kamera envantere aldı.

Personel ve Öğrenci Temini

Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri, 29 Temmuz'a kadar sürecek. Teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları 16 Temmuz'da, sözleşmeli er temini başvuruları ise 20 Temmuz'da sona erecek.

Bedelli askerlik tutarı, 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendi; başvurular başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

"Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ'ye karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."