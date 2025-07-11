AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başlıyor! Gözler Erdoğan'ın Açıklamasında

Otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu, otele giren araçlar ve katılımcılar aranarak kayıt altına alındı.

Kampı takip edecek gazeteciler için otel önünde basın çadırı kuruldu. Akredite olan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabahki açılış ve pazar günkü kapanış konuşmaları basına açık olacak.

- "Milletin Gücü ile Sınırları Aşan Liderlik"

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Milletin Gücü ile Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla düzenleniyor.

Toplantının gerçekleştirileceği otel bu tema kapsamında AK Parti'nin bugüne kadar kullandığı çok sayıda slogan ile süslendi.

Salon ve çevresinde, "Büyük millet, büyük güç", "Daima millet, daima hizmet", "Hep birlikte yeni Türkiye", "Sen ben yok, Türkiye var", "Durmak yok yola devam" , "Tarih yeniden yazılıyor", "Birlik için, huzur için", "Türkiye'nin partisi Türkiye'nin lideri", "Gönül işi", "Durmak yok yola devam" sloganları yer aldı.

- Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenecek

Bugün akşam, katılımcıların otelde yerlerini almasının ardından "Stratejik Plan Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Ana kademe, gençlik ve kadın kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ve birim başkan yardımcıları dahil 780 kişinin katılacağı çalıştayda, iki farklı salonda 15'er kişinin yer alacağı 52 yuvarlak masa kurulacak.

Bir MKYK üyesinin moderatörlük yapacağı çalıştayda, AK Parti'nin önümüzdeki döneme ilişkin izleyeceği stratejik plan çalışılacak.

Oturumlar ile kurumsal hafızanın güçlendirilmesi, teşkilat içi eşgüdümün artırılması ve gelecek stratejisinin sahadan beslenerek güncellenmesi hedefleniyor.