Irak'ta AVM yangını: 50 ölü

Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Terörsüz Türkiye İçin Toplanıyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı
32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
Yargıtay, Emekli Maaşına Hangi Halde Bloke Uygulanabileceğini Netleştirdi
Yargıtay, Emekli Maaşına Hangi Halde Bloke Uygulanabileceğini Netleştirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ana sayfaHaberler Dünya

Irak'ta AVM yangını: 50 ölü

Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 09:16, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 09:32
Yazdır

Irak resmi haber ajans İNA'ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber