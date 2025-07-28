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İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması geçersiz sayıldı

İstanbul Üniversitesi, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını geçersiz saydı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:47, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:48
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İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması geçersiz sayıldı

Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş nedeniyle üniversite diploması iptal edilmiş ve yolsuzluk ile rüşvetten tutuklu olduğu belirtilmiştir.

Son olarak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınan kararla, İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da geçersiz olduğuna hükmedilmiştir. Kararda, mezuniyet işlemlerinin "koşullardaki eksiklik" nedeniyle geçersiz olduğu vurgulanmıştır.

İstanbul Üniversitesi'nin Kararı

  • 24 Temmuz 2025 tarihli ve 28 sayılı toplantıda, İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyet işlemleri geçersiz sayıldı.
  • Mezuniyet işlemlerinin iptal gerekçesi olarak "koşullardaki eksiklik" gösterildi.

Rektörlükten İnceleme Talebi

  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nden, 1990 tarihinde usulsüz yatay geçiş yaparak mezun olan ve diplomaları iptal edilen 28 kişiyle ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İmamoğlu'nun lisans mezuniyet koşulunu sağlayamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte koşullarda eksiklik bulunduğu gerekçesiyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.
  • İmamoğlu'nun hazırladığı mezuniyet tezinin de YÖK Başkanlığı'na ait Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.


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