Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantısı Yarın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, komisyon yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Açılış konuşmasını Kurtulmuş yapacak ve ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri ise çeşitli partilerden oluşuyor.

Komisyona Katılacak Milletvekilleri