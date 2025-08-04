Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantısı Yarın

Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Temmuzda Fiyatı Artan ve Düşen Ürünler Belli Oldu
Temmuzda Fiyatı Artan ve Düşen Ürünler Belli Oldu
EFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönem
EFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönem
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
5 soruda sahte diploma soruşturması
5 soruda sahte diploma soruşturması
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantısı Yarın

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 11:20, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 11:21
Yazdır
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantısı Yarın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, komisyon yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Açılış konuşmasını Kurtulmuş yapacak ve ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri ise çeşitli partilerden oluşuyor.

Komisyona Katılacak Milletvekilleri

  • AK Parti: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu
  • CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun
  • MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Tokat Milletvekili Yücel Bulut
  • DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek
  • Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici
  • Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
  • EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan
  • Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin
  • DSP: Genel Başkan Önder Aksakal
  • HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu
  • Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber