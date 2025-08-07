Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tahliye edildi

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, tahliye edildi.

Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 21:18, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 21:28
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tahliye edildi

Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Özer tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

