Kacır: Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz"
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 12:38, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 12:39
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğünü belirten Kacır, "Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.