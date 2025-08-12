Memurlar için ilk zam teklifi bugün verilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'te yeni zam teklifini sunacağını bildirdi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün (12 Ağustos ) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı telefonla arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin yeni teklifini 14.00'te sunacağını iletti.
Bu gelişmenin ardından, Memur-Sen'in daha önce saat 10.30'da yapmayı planladığı basın açıklaması, teklifin ardından yapılmak üzere 14.30'a ertelendi.#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi