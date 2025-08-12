Kurtulmuş: Komisyonumuz süreci millet adına takip edecek
Borsa 11 bin puanın altına geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 10.954,50 puandan tamamladı.

12 Ağustos 2025
Borsa 11 bin puanın altına geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 100,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,07 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de yıllık enflasyonun temmuzda beklentilerin hafif altında gelmesiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu. Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar dolar açık verdi.

Analistler yarın yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

