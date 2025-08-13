Ekrem İmamoğlu'ndan 'Adaylık' Açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkar

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, "demokratik meşruiyetin" tehlikede olduğunu ifade etti.

Muhalefet ittifakını temsil etmeyi hala umduğunu ancak "tereddüt etme zamanı olmadığını" belirten İmamoğlu, "Ancak tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür."

Tutuklanması hakkında da değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, bizim gerçeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı. Bu pragmatizm değil, miyopluktur ve tehlikelidir" ifadelerini kullandı.