Etil alkol ve metanolün satışına ilişkin esaslar düzenlendi

Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Etil alkol ve metanolün satışına ilişkin esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol için toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 13:20, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 13:21
Yazdır
Etil alkol ve metanolün satışına ilişkin esaslar düzenlendi

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, değişiklikle, etil alkole yönelik toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirildi. Ayrıca, birden fazla adreste şubesi bulunan ecza deposu veya ecza ticarethanelerine, merkez adresine alacakları toptan satış belgesi ile diğer şubelerinden de satış yapabilme imkanı sağlandı.

Dağıtım uygunluk belgesini haiz üretici ve ithalatçı firmalara, tıbbi kullanım ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolü, analiz amaçlı analitik saflıkta metanolü ve genel kullanım amaçlı etil alkolü, ayrı bir toptan satış belgesi almadan yetkili gerçek ve tüzel kişilere doğrudan satma imkanı tanındı. Böylece, kayıt dışı satışların önlenmesi amaçlandı.

"Metanol içilmez, öldürür" ifadesi zorunlu hale getirildi

Tahsis izin belgesi kapsamında alınan etil alkollerin Bakanlığa beyan edilen kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı yönünde düzenleme yapıldı.

Kozmetik üretiminde ve diğer sanayide kullanılan etil alkollerde uygulanan denatürasyon şeklinde farklılığa gidildi. Bu kapsamda, kozmetik dışında kullanılan etil alkolün sahte içki yapımında kullanılmasının önlenmesi amaçlandı.

Yurt içinde metanolün dökme olarak stoklandığı tanklar ile metanol ambalaj ve kaplarının üzerinde, "metanol içilmez, öldürür" ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi.

Etil alkol veya metanol piyasasında faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetlerinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile doğrulanması yönünde düzenleme yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber