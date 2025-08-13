112 personeli, kanalda boğulan oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi'nde bir grup arkadaş serinlemek için sulama kanalına girdi. Gruptan boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kurtarılırken, Muhammed Ronahi Gültekin (15), bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Muhammed Ronahi Gültekin'in, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin itfaiye biriminde görevli Askeri Gültekin'in oğlu olduğu, çağrıyı karşılayıp ekipleri yönlendirdiği öğrenildi. Muhammed Ronahi Gültekin, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.