Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Anayasanın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı, Güney'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

