Ekonomi

Özelleştirme ihalesinde bazı taşınmazlara 2,9 milyar liralık teklif geldi

Aydın, İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin liralık teklif verildi.

Özelleştirme ihalesinde bazı taşınmazlara 2,9 milyar liralık teklif geldi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 2 ildeki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki toplam 32 bin 612,91 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 711 milyon 600 bin lirayla verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki 45 bin 920,27 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1 milyar 648 milyon 600 bin lirayla sunuldu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki 4 bin 81 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından 331 milyon lirayla verildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki 3 bin 188 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Mebal Ortak Girişim Grubu tarafından 161 milyon lirayla sunuldu.

Böylece bu taşınmazlar için 2 milyar 852 milyon 200 bin liralık teklif alındı.

