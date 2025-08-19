Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 18:50, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 18:51
Yazdır
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu

Sarı-Lacivertli Kulüp yaptığı açıklamada; "Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur." sözlerine yer verirken yapılan duyuru şu şekilde oldu:

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber