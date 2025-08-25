Yeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak
Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 11:16, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 11:14
İBB Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.
Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.