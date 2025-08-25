YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlumlara ümit, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren birliğimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacağız." dedi.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 15:19, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 15:54
Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu kapsamda Ahlat'ta temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak Ahlat Etkinlik Alanı'ndaki programa katıldı. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik alanında bulanan otağda bir süre sohbet ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlumlara ümit, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren birliğimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli daha sonra Ahlat Selçuklu Kabristanı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabristanı ziyaretinden önce şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.

Kabristanda bu yıl ilk kez Saygı Nöbeti gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığının Alp kıyafetli askerleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri törenle karşıladı. Mezar ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, birlikte Selçuklu Kabristanı'ndan ayrıldı.

