Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Avukat Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Avukat Mücahit Birinci'nin İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı. Birinci ifadesinde, "Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim, tahliye ettirebileceğim şeklinde de bir söz vermedim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 20:21, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 20:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı.

Adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

Soruşturma izni verilmesinin ardından Birinci, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve ifade vermişti. Birinci, savcılık ifadesinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Avukat Birinci, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Mücahit Birinci'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Birinci ifadesinde, "Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce bir avukat arkadaşım Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan cezaevine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Murat Kapki vekaletname çıkarttı. 31 Temmuz günü özel aracımla Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Ayrıca konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladı" dedi.

"Kendisinden 2 milyon dolar para istemedim"

Birinci, ifadesinin devamında, "Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığını yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. 5 Ağustos günü Murat Kapki beni azletti. Bu durumu zaten cezaevi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye 'sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim. Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip, kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim. Kendisini tahliye ettirebileceğim şeklinde de bir söz vermedim. Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki cezaevi ziyaretine gittim. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım. Mesleğimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleki ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bir şikayetçinin ifadesinde belirttiği gibi kendisinden 2 milyon dolar para istemedim, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesi son derece normaldir. Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bu şikayetin sıradan avukatlık faaliyetiyken siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

