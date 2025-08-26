Karısını öldürmüştü, tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede tutuklandı

Olay, dün akşam İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Daireden silah sesi duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kocası Cengiz U. (63) tarafından vurulan Sevgün U'nun (55) hayatını kaybettiği tespit edildi. Karısına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi

Çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz U., tekerlekli sandalye ile getirildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.