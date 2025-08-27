Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Eski vekilin cenazesinde darbedilip hastanelik oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın cenazesinde kavga çıktı. İYİ Partili eski yönetici tarafından darp edildiğini ileri süren Enes T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eski vekilin cenazesinde darbedilip hastanelik oldu

Olay, Çoban Mustafa Paşa Camii'nde meydana geldi. Eski Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın cenaze törenine katılan Enes T., İYİ Partili eski yönetici Tekin Y. tarafından darbedildi. Olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Enes T., o anları kayda aldı. Enes T, cenaze aracının yanında şahsın kendisine ağır hakaretler ettiğini ve sert bir cisimle kafasına defalarca vurduğunu ifade ederek, şikayetçi oldu.

"Sert bir cisimle defalarca kafama vurdu"

Olayı anlatan Enes T., "Uzun yıllardır Kocaeli'de gazetecilik yapıyorum. Bugün bir saldırıya uğradım. Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliye Camii'nde eski Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın cenazesine katılım sağlamıştım. O sırada içeriye İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan girdi ve yanında birkaç kişi vardı. Bir tanesinin de yönetimden olduğunu biliyorum, ismi de Tekin Y. Kendisi beni görünce hiçbir sebep olmadan dış kapıya çağırdı. Orada cenaze aracının yanında bana ağır hakaretler ederek beni darp etmeye başladı. Yaralandım, şu anda hastanedeyim. Lütfü Türkkan'ı da uyarmak istiyorum. Yani yanındaki bir şahıs, nasıl bana böyle bir harekette bulunabilir? Şikayetçiyim. Sert bir cisimle defalarca kafama vurdu" dedi.

"Siyasi bir yönü yoktur"

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin Y, "Geçtiğimiz günlerde dükkanıma gelerek veresiye telefon almak isteyen şahıs, gazeteci olduğunu, siyasetle uğraştığımdan dolayı kendisine işimin düşeceğini, veresiye vermemin iyi olacağını söyledi. Kendisine bunu yapamayacağımı söyledim. Bugün bir cenazede kendisiyle karşılaştığımızda bana hakaretler savurarak benim açığımı aradığını, 'Elime düşeceksin' diyerek beni tehdit etti. Bunun üzerine kendisiyle arbede yaşandı. Bütün olay bundan ibaret, siyasi bir yönü yoktur" ifadelerini kullandı.

