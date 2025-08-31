Oltası elektrik tellerine takılan kişi hayatını kaybetti
Artvin Şavşat Mısırlı köyünde balık tutmak isterken oltası elektrik tellerine takılan Mehmet Türüt, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Türüt'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 19:31, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 19:33
Artvin'in Şavşat ilçesinde dere kenarında balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan kişi akıma kapılarak öldü.
Artvin'de Mehmet Türüt, Mısırlı köyünde balık tutmak için dere kenarına indi. Türüt, oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Türüt'ün cenazesi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.