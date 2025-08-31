İrfan Can Kahveci'den Mourinho cevabı
İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından taraftarların desteğine teşekkür etti ve şampiyonluk sözü verdi. Mourinho'nun ayrılığı sonrası İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 22:58, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 22:59
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Kahveci'nin sözleri:
"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"
"Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız."
"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"
Soru: "Mourinho'nun ayrılığı sonrası gözler sana çevrildi. Neler söylersin?"
"Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."