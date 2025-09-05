Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 11:10, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 11:28
Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.