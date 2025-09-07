İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Ana sayfaHaberler Spor

Filenin Sultanları dünya ikincisi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, nefes kesen finalde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası'nda ikinci sırayı aldı.

Filenin Sultanları dünya ikincisi!

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

5. SET SONUCU

TÜRKİYE: 8

İTALYA: 15

4. SET SONUCU

TÜRKİYE: 25

İTALYA: 19

3. SET SONUCU

TÜRKİYE: 24

İTALYA: 26

2. SET SONUCU

TÜRKİYE: 25

İTALYA: 13

1. SET SONUCU

TÜRKİYE: 23

İTALYA: 25

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.


