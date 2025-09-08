5,4 milyon dekar arazide modern sulama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayı itibarıyla tarımsal sulamalarda borulu şebeke oranının yüzde 38 seviyesine ulaştığı, inşaatı devam eden işlerin yüzde 94'ününse borulu şebekelerden oluştuğu bilgisini verdi.

Meclis'te milletvekillerinden gelen soru önergelerini yanıtlayan Yumaklı, mevcut durumda yüzde 50 olan sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar yüzde 65 seviyesine yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

14 BİN 232 ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLDİ

Yumaklı, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması konusunda düzenlenen 765 çiftçi eğitim ve yayım faaliyetine 14 bin 232 kişinin katıldığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlandığını anımsatarak, "2007-2024 yılları arasında 57 bin 296 projeyle 5,4 milyon dekarlık alanın modern sistemlerle sulanması sağlanmıştır" ifadesini kullandı.

YAĞMUR HASADI İÇİN HAVUZ YAPIMINA HİBE

Yumaklı, kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış sularından maksimum fayda sağlanmak üzere yağmur hasadı projeleri yürütüldüğünü açıklarken, yağmur hasadı için havuz yapımı (jeomembran) yüzde 50 hibe kapsamına alındığını vurguladı. Yumaklı, "IPARD III Programı kapsamında çıkılan ve çıkılacak çağrılarda yüzde 50-75 değişen oranlarda yatırım tedbirlerine (damla sulama, yağmurlama, pivot ve tamburlu sulama sitemlerinin ayrıca suyun kaynağından çıkarılmasında ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanabildiği modern tarımsal solar sulama sistemlerinin dahil olduğu) hibe desteği sağlanmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 28 farklı konuda yüzde 25-100 aralığında Hazine faiz/kar payı destekli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanımı yapılabilmektedir. Bu doğrultuda; basınçlı sulama sistemleri ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon üst limite kadar yüzde 100'e varan oranlarda faiz/kar payı desteği verilmektedir" diye konuştu.

Eğirdir Gölü'ne can suyu projesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim gücünü güvence altına alacak ve Eğirdir Gölü'ne can suyu olacak projede ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Yumaklı, "Aksu Havzası'nda yapılacak regülatörden alınacak yıllık 42 milyon metreküp su, 12,7 kilometrelik muhtelif çap ve basınç sınıfındaki borularla Eğirdir Gölü'ne ulaştırılacak" ifadesini kullandı.



