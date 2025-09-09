15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?

'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'nin en önemli ağını işleten Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında bulunan köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddia edildi. Özelleştirme İdaresi'nin zaman zaman danışmanlık aldığı ve özelleştirme konusunun yıllardır programlarda olduğu kaynaklar tarafından ifade edildi.

Haber Giriş : 09 Eylül 2025 18:05, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 18:05
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesinde olan köprü ve otoyollara ilişkin özelleştirme iddiaları ortaya atıldı.

Dış basın kaynaklı çıkan iddialar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle birlikte en az 9 paralı yolun özelleştirileceği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLABİLİR" VURGUSU YAPILDI

Köprü ve otoyol özelleştirmelerinin Türkiye tarihinin en büyük özelleştirmesi olabileceği iddiasıyla yapılan haberde 2012 yılında yapılan 2 bin kilometre uzunluğundaki otoyolların işletilmesi için 5.7 milyar dolarlık teklifin de düşük bulunduğu için ihalenin iptal edildiği ifade edildi.

"RUTİN BİR DURUM"

NTV'nin haerine göre; Kaynaklar, dış basında çıkan haberlerin aslında rutin bir durum olduğu, Özelleştirme İdaresi'nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını, köprü ve otoyolların özelleştirme konusunun uzun yıllardır programda olduğunu belirtti.

Kaynaklar, özelleştirme için alınan danışmanlık hizmeti kapsamında ortaya çıkacak rakamların iyi gelmesi halinde özelleştirmenin yapılıp yapılmayacağının değerlendirilebileceğini ancak uzun yıllardır planın bulunduğunu fakat hayata geçmediğini açıkladı.

Yapılan araştırmalar neticesinde fiyatın fizibil olması halinde ihalenin gerçekletirilebileceği de öne sürüldü.

KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ NE KADAR?

Köprülerden geçiş 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iki yönlü olarak ücretlendirilmeye başlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1. sınıf araçlar 47 lira, 2. sınıf araçlar 60 lira, 3. sınıf araçlar 134 lira, 4. sınıf araçlar 265 lira, 5. sınıf araçlar 351 lira, 6. sınıf araçlar 20 lira ücretle tek yön olarak geçiş sağlayabiliyor.

