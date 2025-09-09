Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Yargıtay'dan sahte para kararı: Cezası onandı

Denizli'de minibüste sahte para veren kişi yakalandı. Yargıtay, verilen hapis ve para cezasını onadı.

Yargıtay'dan sahte para kararı: Cezası onandı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sahte paraları yolcu minibüsünde tedavüle sokmaya çalışan sanığa, "parada sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasını onadı.

Dairenin kararına göre , Denizli'de 2013'te bir grup arkadaş sahte para üretti. İçlerinden biri üretilen sahte paraları tedavüle sokmak için yolcu minibüslerini hedef olarak seçti. Minibüse binen kişi, şoföre 50 liralık sahte banknotu verdi. Şoförünün durumu fark edip olayı ihbar etmesi üzerine polis ekipleri minibüsün önünü kesti ve sahte parayı veren kişiyi gözaltına aldı.

Arama sonrası üzerinden iki sahte 50, bir sahte 100'lük banknot çıkan şüpheli hakkında dava açıldı.

Yargılamayı yapan Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı, Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesinde düzenlenen "parada sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın, atılı suçu işlemediği, paraların sahte olmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesi yönündeki temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, yargılama sürecindeki işlemlerin mahkemece usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verildiği aktarıldı.


