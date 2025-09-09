İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!

TEPAV'ın son raporu, Türkiye ekonomisinde artan risklere ve finansal istikrara dair çarpıcı uyarılar içeriyor. TEPAV'ın 22'nci Para Politikası Değerlendirme Notu'nda, 2 Eylül'den bu yana hız kazanan siyasi gelişmelerin, belirsizlikleri keskin biçimde artırdığına dikkat çekildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 22'nci Para Politikası Değerlendirme Notu'nu yayımladı.

Raporda, son dönemde iç siyasette yaşanan gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı ve bunun Türkiye ekonomisi açısından riskleri büyüttüğü vurgulandı. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekilen notta, risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı korumaya yönelik önlemlere öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

Önceki raporlardaki riskler sürüyor

TEPAV, daha önceki değerlendirmelerinde dile getirilen risklerin devam ettiğini de yineledi. Notta, enflasyon beklentilerinin hala çıpalanamadığı, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında yüksek artışların sürdüğü, bütçe açığının yüksek seviyede kaldığı, ekonomi programına yönelik şikayetlerin arttığı ve ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabetiyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Faiz önerisi: Yüzde 43'te sabit

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, tüm değerlendirmeler ışığında politika faizinin yüzde 43'te sabit tutulmasını önerdi.

Ayrıca para politikasının esnekliği için Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki alanın korunması gerektiği belirtilerek yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde de değişikliğe gidilmemesi tavsiye edildi.

TEPAV, enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.


