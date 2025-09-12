Mansur Yavaş'tan 'toplu istifa' iddialarına yanıt

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde
12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
2 polisimizin şehit olduğu saldırıda zanlı ve babası tutuklandı
2 polisimizin şehit olduğu saldırıda zanlı ve babası tutuklandı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mansur Yavaş'tan 'toplu istifa' iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve Ankara'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddialarını yalanladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 21:47, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 22:29
Yazdır
Mansur Yavaş'tan 'toplu istifa' iddialarına yanıt

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir hesap tarafından yapılan 'toplu istifa' iddialarına ilişkin paylaşıma yanıt vererek, "Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş'ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber