Elazığ'daki cinayette, başkomiserin eşinin ifadesi ortaya çıktı

Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elazığ'daki cinayette, başkomiserin eşinin ifadesi ortaya çıktı

Elazığ'da evine gelen başkomiser Metin K.'nin içeride eşi F.K. ile gördüğü Orhan Ö.'yü ateş ederek öldürdüğü olayda, F.K.'nin ifadesi oraya çıktı. F.K., Orhan Ö. ile sosyal medyada tanıştığını, konuşmak için çağırdığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 18:27, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 18:47
Yazdır
Elazığ'daki cinayette, başkomiserin eşinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, 5 Eylül'de Çaydaçıra Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Evine gelen başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Bu sırada Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.'nün cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Metin K., tutuklandı. Eşi F.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başkomiser Metin K.'nin, ifadesinde Orhan Ö.'yü tanımadığını, evine gittikten sonra karşılaştığı Orhan Ö.'nün kendisine bıçakla saldırdığını, engellemek için ateş açtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını söylediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞ

Savcılıktaki ifadesinde olay gününü anlatan Metin K.'nin eşi F.K., Orhan Ö. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ifade ederek, "Metin K. benim resmi nikahlı eşim olur. Yaklaşık 5 yıldır evliyiz ve bu evlilikten 3,5 yaşında bir tane çocuğumuz bulunmaktadır. Eşim Metin K., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapmaktadır. Eşimle aramızda şubat ayından ailevi sorunlardan kaynaklanan bir anlaşmazlık vardı. Ben bu süreçte 'ferida kahrol' kullanıcı adı ile sosyal medya hesabı üzerinden bu platformda bir şahıs ile tanıştım. Bu kullanıcı hesabı bana aittir. Tanıştığım şahsın kullanıcı adı 'Serdar Gökhan'dır. Benden sormuş olduğunuz bu şahısla alakalı eşimle problemli olduğumuz dönemde şahısla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Ancak bu şahısla sadece 1 defa temmuz ayında Elazığ Kentköy Parkı'nda yüz yüze görüştüm. Kendisi bana ismini 'Serdar Gökhan Öztürk' olarak söyledi. Bekar ve askeri personel olduğunu, Tunceli'de görev yaptığını belirtti. Bu şahısla konuşmalarımız hep sosyal medya üzerinden oldu, numarası bende yoktur. Eşimle aram düzeldikten sonra da görüşmedim. 4 Eylül günü sosyal medya hesabı üzerinden 'Elazığ iline geleceğim, cezaevinden yeni çıktım' şeklinde mesaj attı. Ben bu mesajı sabah 07.30'da gördüm. 'Neden geliyorsun' diye cevap yazdım. Daha sonra sosyal medya üzerinden sesli arama yaparak bu şahısla konuştum. Kendisine 'Mutluyum, görüşmeyelim' dedim. O ise 'Evinin oraya gelirim, konuşmamız lazım' dedi. Dışarıda görüşmemizin riskli olacağını söyleyip evde görüşmeyi kabul ettim. Daha önce temmuz ayında evimin konumunu göndermiştim, adresimi oradan biliyordu. Amacım, bu işin olmayacağını ve aramızdaki görüşmeyi sonlandırmamız gerektiğini yüz yüze söylemekti. Sabah oğlumu kreşe bırakıp eve döndüm. Eşim işe gitmişti. Kısa süre sonra ismini Serdar olarak bildiğim şahıs sosyal medyadan 'Geldim, binanın önündeyim' mesajını attı. Kapıyı açtım, eve aldım. Mutfağa geçip oturduk" dedi.

'EŞİM KAPIYA GELİNCE BIÇAK ALDI'

İsmini 'Serdar' olarak bildiği Orhan Ö.'nün eşi Metin K.'ye bıçakla hamle yaptığını belirten F.K., "Eşim beni birkaç kez telefonla aramıştı ama göremediğim için cevap vermedim. Benle Serdar konuşurken kapı çaldı. Arkadan kilitlemiştim. Dürbünden baktığımda eşimin olduğunu gördüm. Bunu Serdar'a söyleyince 'Bana kumpas mı kurdunuz, ikinizi de gebertirim' dedi. Ardından mutfaktan ekmek bıçağını aldı. Hole çıktığımda kafasıyla bana vurdu, başım kanadı. Sonra bir de tekme attı. Ben de sakin olmasını, eşim gelirse balkona alacağımı, o sırada kaçabileceğini söyledim. Kapı yeniden çaldı. Serdar giyinme odasına saklandı, elinde hala bıçak vardı. Ben kapıyı açtım. Eşim neden açmadığımı, neden telefona bakmadığımı, yüzüme ne olduğunu sordu. Ona kapıya çarptığımı söyledim. Balkona kahve içmeye davet ettim. Mutfağa geçtik, çocuğumuzla ilgili konuştuk. Yaklaşık 15 dakika sonra eşim giyinme odasının kapısının kapalı olduğunu fark etti. Kapıyı açınca Serdar'ı gördü. Ben 'Yanlış anlama, aramızda bir şey yok, sadece konuşmak için çağırdım' dedim. Ancak Serdar ile eşim tartışmaya başladı. Serdar bıçakla eşime hamle yaptı. Eşim bana 'Uzakta dur, gelme' dedi. Arbede yaşandı. Ben olduğum yere çöktüm, ağlamaya başladım. Daha sonra 2-3 el silah sesi duydum. Serdar isimli şahsın kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Eşim bana 112'yi arayacağını söyledi, ben de bu yüzden aramadım. Korkudan odaya hiç girmedim. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Olayın şokundaydım, ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Benden sormuş olduğunuz Orhan Ö. isimli şahsı tanımam. İkametime gelen şahsı 'Serdar Gökhan Öztürk' olarak biliyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber