FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
İstanbul'da toplu taşımaya zam: Bazı ulaşım araçları muaf tutuldu! İşte o hatlar

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30'luk zammın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray ve "U" logolu metro hatlarında uygulanmayacağı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 09:34, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 09:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam yaptı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen "U" logolu metro hatlarında ve Marmaray'da bu artış uygulanmayacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar toplu ulaşım ücretlerinde belirleyici olan asgari ücret, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim gibi unsurların göz ardı edildiğini belirtti.

"8 ayda ikinci zam" eleştirisi

Normal şartlarda yılda bir kez zam yapıldığını hatırlatan Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta 2025 yılı için geçerli olmak üzere yüzde 35 zam yapılmıştı. Şimdi aradan sadece 8 ay geçmişken, 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yeni bir yüzde 30'luk zam geldi" ifadelerini kullandı.

Bu zamla birlikte "tam elektronik bilet" ücretinin 27 liradan 35 liraya yükseldiğini, Mavi Kart aylık abonman bedelinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldığını belirten Özdemir, hizmet kalitesinde herhangi bir iyileşme olmadığını söyledi.

"Marmaray'da zam yok"

Altı yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 oranında zam yapıldığını kaydeden Özdemir, bu artışların matematiksel verilere veya ekonomik gerekçelere dayanmadığını savundu.

Özdemir, "İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler" dedi.

