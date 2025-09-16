Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP, Bayrampaşa Belediyesi'nde çoğunluğu kaybetti

CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte, 37 sandalyeli mecliste üye sayısı 18'e düşen CHP, 19 üyeye sahip olan AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleri karşısında çoğunluğu kaybetmiş oldu.

Gaziosmanpaşa ve Beykoz'un ardından İstanbul'da bir belediyede daha parti değişimi yaşanabilir.

CHP ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde CHP, peş peşe gelen istifalarla çoğunluğu kaybetti.

Dün (15 Eylül Pazartesi) Bayrampaşa meclis üyesi Murat Salman'ın istifasının ardından CHP'li bir meclis üyesi daha partisinden istifa etti.

Sözcü TV'nin aktardığına göre, İbrahim Soytürk de CHP'den ayrıldı. Haber, Soytürk tarafından yalanlanmadı.

Öte yandan Bayrampaşa Belediyesi'nin resmi internet sitesinde hem Murat Salman'ın hem de İbrahim Soytürk'ün ismi CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyor.

PARTİDEN İSTİFİLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA BAŞLAMIŞTI

CHP'de Ali Karahasanoğlu ve Sami Teker geçtiğimiz hafta partiden istifa etmişti.

Partiden yapılan açıklamada iki meclis üyesinin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığı belirtilmişti.

48 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

13 Eylül Cumartesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.

